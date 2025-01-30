Hakim Ziyech Galatasaray’dan Ayrıldı!

GALATASARAY HAKİM ZİYECH İLE SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

Galatasaray, 31 yaşındaki Faslı futbolcu Hakim Ziyech’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdiğini Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi ve resmi olarak duyurdu. Kulüp, Ziyech ile yaptığı sözleşmeyi sona erdirme konusunda karşılıklı mutabakata vardığını açıkladı.

GALATASARAY’DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Galatasaray yönetimi, Ziyech ile ilgili yaptığı açıklamada, “Profesyonel Futbolcumuz Hakim Ziyech’in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verdi. Bunun yanı sıra, kulüp, Ziyech’e yönelik olarak sosyal medya hesabından “Galatasaray’a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!” paylaşımında bulundu.

ZİYECH’İN GALATASARAY’DAKİ PERFORMANSI

Ziyech, Galatasaray formasıyla 34 resmi maçta görev aldı. Bu mücadelelerde 8 gol atarak ve 5 asist yaparak dikkat çeken bir performansa imza attı.