Hakkari’de 5 Metrelik Kar Tünelleri Açıldı

YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Çobanpınar köyü Onbaşılar Mezrası yolunda meydana gelen yoğun kar yağışı ve tipi sonucunda kar kalınlığı 5 metreyi aştı. Ekipler, 5 metreyi geçen kar kalınlığında çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması amacıyla gece gündüz sıkı bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri anımsatıyor. Ekipler, yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığındaki yolun tamamının açıldığını aktarıyor.