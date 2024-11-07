Hakkari’de 92 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

HAKKARİ VALİLİĞİ’NDEN UYUŞTURUCU OPERASYONU AÇIKLAMASI

Hakkari Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmaları duyurdu. Bu kapsamda, Yüksekova ilçesindeki Esendere beldesinde, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan adli arama kararı ile bir araçta arama yapıldığı bildirildi.

YAPILAN ARAMADA 92 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen aramada, aracın taban bölümüne zulalanmış bir şekilde toplamda daralı ağırlığı 92 kilogram gelmekte olan metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen metamfetamin maddesine el konulurken, aracın şoförü olan şüpheli şahıs adli mercilere çıkartılarak tutuklandı. Valilik, bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı.