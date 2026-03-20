Hakkari’de Esendere Sınır Kapısı Bayramda Sessiz Kalıyor

Orta Doğu’da artan bölgesel gerginlik ve güvenlik tehditleri nedeniyle sınır hattındaki önlemler en üst seviyeye yükseltilmiş durumda. İran tarafındaki Urmiye-Sero Gümrük Kapısı yetkilileri tarafından alınan kısıtlama kararı sonrasında, Yüksekova’daki Esendere Gümrük Kapısı’nda yolcu trafiğinde düzenlemeler yapılmaya başlandı.

GÜNÜBİRLİK GEÇİŞLERDE KISITLAMA

Güvenlik gerekçesiyle alınan bu karar çerçevesinde, sınır kapısından ticari araç geçişlerine devam edilirken, günübirlik yolcu geçişlerine sınırlama getirildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına, ülkelerine dönüşleri kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, İran’da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de bulunan İran vatandaşlarının ülkelerine dönmelerine izin veriliyor.

BAYRAMDA HUZURSUZLUK HAKİM

Normal dönemde Ramazan Bayramı’nda yoğun yolcu trafiğinin gözlemlendiği sınır hattı, bu yıl tarihinin en sakin günlerinden birini yaşamakta. Bölgedeki gerginlikler ve İran tarafında ilan edilen 40 günlük yas ile birlikte, sınırın karşı tarafına asılan dev siyah bayraklar dikkat çekiyor. Hem güvenlik önlemleri hem de bu yas süreci nedeniyle Esendere ve Sero gümrük kapıları, Ramazan Bayramı’nı sessiz bir ortamda geçiriyor.

