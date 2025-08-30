Hakkari’de Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı

KAZA HAREKETLİ İNFAZ YARATTI

Hakkari’nin Boybeyi köyü yakınlarındaki Dikilitaş mezrasında bir trafik kazası meydana geldi. Hakkari istikametine giden bir TIR ile karşı yönden gelen bir kamyonet çarpıştı. Bu trajik olay sonucu kamyonette bulunan 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

AÇIKLAMALAR VE MÜDAHALE

Olayın hemen ardından durumun bildirilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralıların, ekiplerin müdahalesinin tamamlanmasının ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.