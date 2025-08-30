Gündem

Hakkari’de Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı

Hakkari’nin Boybeyi köyü yakınlarındaki Dikilitaş mezrasında bir trafik kazası meydana geldi. Hakkari istikametine giden bir TIR ile karşı yönden gelen bir kamyonet çarpıştı. Bu trajik olay sonucu kamyonette bulunan 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Olayın hemen ardından durumun bildirilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralıların, ekiplerin müdahalesinin tamamlanmasının ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

