Hakkari’de Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı

Trafik Kazası Hakkari’de Meydana Geldi

Hakkari’nin Boybeyi köyüne bağlı Dikilitaş mezrası yakınlarında bir trafik kazası gerçekleşti. Hakkari istikametine giden bir TIR ile karşı taraftan gelen bir kamyonetin çarpışması sonucunda, kamyonette bulunan 4 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı.

Acil Yardım Ekipleri Hızla Olay Yerine Ulaştı

Kazanın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ekiplerin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne götürüldü.