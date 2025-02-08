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Hakkari’de Kış Turizmine Toplu Taşıma Başladı

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Kış Turizmini Canlandırma Adımları

Hakkari Belediyesi, kış turizmini canlandırma ve vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlama hedefiyle Mergabütan Kayak Merkezi’ne yönelik toplu taşıma seferlerini başlatıyor. Bu seferler, her gün saat 08.00 ile 11.00 arasında eski belediye yanındaki duraktan hareket edecek.

Sefer Saatleri ve Ücret Bilgileri

Yetkililer, dönüş seferlerinin ise öğleden sonra 14.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini belirtiyor. Kayak merkezine ulaşmak isteyen vatandaşlar için belirlenen kişi başı ücret 60 TL olarak ifade ediliyor. Ödemeler, toplu taşıma kartı ve banka kartı ile yapılabilecek, nakit ödemelerin kabul edilmeyeceği vurgulanıyor.

Vatandaşların Temennileri

Bu yeni hizmetin, Hakkari’de kış sporlarına olan ilgiyi artıracağına inanan vatandaşlar, belediye yetkililerine böyle bir hizmet sundukları için teşekkür ediyor.

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