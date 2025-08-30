Hakkari’de Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

TRAFFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Hakkari’nin Boybeyi köyüne yakın konumdaki Dikilitaş mezrasında bir trafik kazası gerçekleşti. Hakkari yönünde ilerleyen bir TIR, karşı yönden gelen bir kamyonetle çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda, kamyonette bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi ve 2 kişi yaralandı.

YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye hızlıca çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne ulaşımı sağlandı.