Hakkari Ve Van’da Uyuşturucu Yakalandı

Uyuşturucu ile mücadelenin yurt genelinde sürekli olarak devam ettiği belirtildi. Bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde zehir tacirlerine engel olunduğu kaydedildi.

Hakkari VE VAN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Hakkari ve Van’da yapılan uyuşturucu operasyonlarının detaylarını paylaştı. “Hakkari ve Van’da 339 kg uyuşturucu madde ele geçirdik” diyerek operasyonda elde edilen maddeler hakkında bilgi verdi. Hakkari ve Van’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda; 145 kg metamfetamin, 143 kg eroin ve 51 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

HAKKARİ OPERASYONU DETAYLARI

Hakkari’de Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı eş güdümünde yapılan çalışmalar sonucunda bir evde köpek unsurlarıyla gerçekleştirilen aramada; 143 kg eroin, 25 kg metamfetamin ve 21 kg skunk olmak üzere toplamda 189 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

VAN OPERASYONU DETAYLARI

Van’da ise Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen operasyonlarda; 120 kg metamfetamin ve 30 kg skunk olmak üzere toplam 150 kg uyuşturucu madde elde edildi.

GENÇLERİMİZİ KORUMA MÜCADELESİ

Yerlikaya, “Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum” ifadesiyle açıklamasını sonlandırarak, Hakkari ve Van Valilerini, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılarını, İl Jandarma Komutanlıklarını ve operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmayı tebrik etti. Uyuşturucuya karşı gerçekleştirilen bu mücadelenin, geleceğin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi olduğunu vurguladı.