Hal Yasası’na yeni düzenlemeler geliyor

MARKETLER ÜRETİCİLERE YER TAHSİSİ YAPACAK

Meyve-sebze fiyatlarının tarladan markete kadar artmasıyla ilgili çözümler aranıyor. Uzun zamandır üzerinde çalışılan Hal Yasası, kamuoyunun görüşüne açıldı. Yeni düzenleme ile marketler, sebze ve meyvelerin bir kısmını doğrudan üreticilerden almak zorunda kalacak. Bu oranın toplam sebze-meyve standının en fazla yüzde 20’si kadar olması öngörülüyor.

CEZA DÜZENLEMELERİ YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Perakendecilerin belirtilen yükümlülüklere uymaması durumunda her yıl 50 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Üreticilere, kira, arsa, depolama ve nakliye desteği sağlanacak. Ayrıca, hallerdeki komisyoncular arasında mal devri ve satışının yasaklanmasıyla birlikte, piyasayı manipüle eden kişilere verilen para cezasının artırılması planlanıyor. Ceza miktarı, 177 bin liradan 1 milyon liraya yükselecek. Bozulmuş ürünleri uygunsuz alanlara atanlara ise 200 bin lira ceza uygulanacak.

DÜZENLEMENİN MECLİS’E SUNULMASI BEKLENİYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bu yeni düzenlemenin, 1 Ekim tarihinden sonra Meclis’e sunulması bekleniyor. Bu değişikliklerin, sebze ve meyve fiyatları üzerindeki etkileri merak konusu oluyor.