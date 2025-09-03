BALKANLAR’DA SOYKIRIM TRAJEDİSİ

Balkanlar, 1990’lı yıllarda yaşanan bir soykırıma şahitlik etti. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü’nün kuruluşunun 20. yılı vesilesiyle Bosna Savaşı sırasında kaybolan bireylerle ilgili yürütülen çalışmalar, düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna sunuldu.

KAYIPLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Toplantıda söz alan Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic, kayıp kişilerle ilgili süreci 2-3 yıl içerisinde sonuçlandırmak istediklerini ifade etti. Kayıp Kişiler Enstitüsü Direktörler Kurulu Başkanı Nikola Perisic, Bosna Hersek genelinde kayıp bireyleri arama çabalarının kurum tarafından etkin bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

HENÜZ 7 BİN 500 KİŞİ KAYIP

Perisic, enstitünün herhangi bir etnik, ulusal, ırksal, cinsiyet veya sosyal ayrım gözetmeksizin kayıpların cenazelerini ailelerine ulaştırmaya devam ettiğini belirtti. “Halen 7 bin 580 kişi kayıp. Bunların çoğu en zor vakalar çünkü failler izleri yok etmeye çalıştı. Aradan geçen zaman, tanıkların ve yakın akrabaların ölümleri, bu süreçte işimizi zorlaştırdı” dedi. Ayrıca toplantıda, toplu mezarların yerlerini bilenlerin yetkililere bu bilgileri bildirmeleri gerektiği de vurgulandı.

BOSNA SAVAŞI’NIN TARİHÇESİ

1 Mart 1992’de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995’e kadar sürdü. Sırp meclisi, 21 Aralık 1991’de Yugoslavya içerisinde Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti’nin kurulması ve Krajina Sırp Cumhuriyeti’nin tanınmasını kararlaştırdı. Bu karar doğrultusunda, 9 Ocak 1992’de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi. Bosna Hersek’in 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandumla bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter gruplar, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik harekâtı başlattı. 14 Aralık 1995’te sona eren Bosna Savaşı’nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.