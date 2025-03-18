Halep Havalimanı Yeniden Açıldı

HALEP ULUSLARARASI HAVALİMANI YENİDEN HİZMETTE

Suriye’nin Halep Uluslararası Havalimanı, üç aylık bakım çalışmalarının ardından bugün tekrar hizmet vermeye başladı. Havalimanının açılış etkinliğine Halep Valisi, Havayolları Müdürü ve kentin önde gelen figürleri katılım gösterdi. Geçmişte devrik rejim ve PKK/YPG terör örgütü tarafından büyük ölçüde tahrip edilen bu havalimanı, bu nedenlerle uzun bir süre boyunca uçuşlara kapalı kalmıştı. Ancak, Sivil Havacılık Genel Kurumu’nun gerçekleştirdiği sıkı çalışmalar sonucunda havalimanı bakımı tamamladı ve yeniden uçuşlara açıldı.

İLK UÇUŞ ŞAM’A GERÇEKLEŞTİ

İlk sefer, Şam Uluslararası Havalimanı’ndan gelen bir uçakla yapıldı. Havalimanında yapılan törenle karşılanan uçak, daha sonra Halep’ten Şam’a hareket etti.

DAVETLER AÇIKLADI

Halep Valisi Azzam Garib, açılışta yaptığı açıklamada, Halep Uluslararası Havalimanı’nın medeniyet, teknoloji ve kalkınma kapılarını açacak bir köprü görevini üstleneceğini ifade etti. Garib, “Bu havalimanı, Halep’in bölgedeki stratejik rolünü pekiştirmiştir ve bu açılış, Halep için yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor” dedi. Ayrıca, “Halep’i seven ve bu tarihi şehri ziyaret etmek isteyen herkesi, yeni açılan uçuş hatlarıyla şehrimize davet ediyoruz” şeklinde ekleme yaptı.

HAVALİMANININ YENİ FAALİYETLERİ

Sivil Havacılık Genel Kurumu Başkanı Şehd Salibi de havalimanının tekrar aktif hale gelmesinin, Suriye’nin hava ulaşımı ve ekonomisi için önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Salibi, “Halep ve Şam arasında uçuşlar yeniden başlayacak. Ayrıca, yakında kargo taşımacılığına da başlanacak. Birçok havayolu şirketi Halep’e uçuş planlıyor” diye açıkladı.