Halep Havalimanı Yeniden Uçuşlara Açıldı

HALEP ULUSLARARASI HAVALİMANI YENİDEN FAALİYETTE

Suriye’nin Halep Uluslararası Havalimanı, 3 aylık bakım çalışmalarının ardından bugün yeniden hizmet vermeye başladı. Açılış törenine Halep Valisi, Havayolları Müdürü ve kentin önde gelen isimleri katıldı. Geçmişte devrik rejim unsurları ve PKK/YPG terör örgütü tarafından ciddi şekilde tahrip edilen havalimanı, bu sebeple uzun süre boyunca hizmet verememişti. Fakat Sivil Havacılık Genel Kurumu tarafından yapılan yoğun çalışmalarla, havalimanı bakımını tamamlayarak tekrar uçuşlara açıldı.

İLK UÇUŞUN DETAYLARI

İlk uçuş, Şam Uluslararası Havalimanı’ndan gelen bir uçak ile gerçekleştirildi. Havalimanında yapılan tören ile karşılanan bu uçak, ardından Halep’ten Şam’a hareket etti.

VALİDEN DAVET VAR

Halep Valisi Azzam Garib, açılışta gerçekleştirdiği konuşmada, Halep Uluslararası Havalimanı’nın medeniyetin, teknolojinin ve kalkınmanın kapılarını açacak bir köprü olacağını vurguladı. Garib, “Bu havalimanı, Halep’in bölgedeki stratejik rolünü pekiştirmiştir ve bu açılış, Halep için yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor” dedi. Ayrıca, “Halep’i seven ve bu tarihi şehri ziyaret etmek isteyen herkesi, yeni açılan uçuş hatlarıyla şehrimize davet ediyoruz” şeklinde ekleme yaptı.

SİVİL HAVACILIK’TAN AÇIKLAMALAR

Sivil Havacılık Genel Kurumu Başkanı Şehd Salibi, havalimanının yeniden faaliyete geçmesinin Suriye’nin hava ulaşımı ve ekonomisi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Salibi, “Halep ve Şam arasında uçuşlar yeniden başlayacak. Ayrıca, yakında kargo taşımacılığına da başlanacak. Birçok havayolu şirketi Halep’e uçuş planlıyor” diye konuştu.