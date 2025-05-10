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Halit Ergenç Aylık Gelirini Açıkladı

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DAVA GÖRÜLDÜ

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı soruşturması nedeniyle “yalan tanıklık” suçlamasıyla Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun yargılandığı davayı gerçekleştirdi. Duruşmaya katılan iki oyuncu, mahkemenin talebi doğrultusunda aylık gelirlerini bildirdi.

GELİR BEYANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Halit Ergenç, aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu duyurdu. Rıza Kocaoğlu ise aylık geliri olarak 200 bin TL beyan etti. Ergenç şu an Kral Kaybederse dizisinde başrol oynarken, Kocaoğlu Adsız Aşıklar dizisinde yer alıyor. İki oyuncunun gelir beyanları, sosyal medya platformlarında oldukça fazla dikkat çekti ve kullanıcılardan beyan edilen gelirlerin düşük olduğu yönünde yorumlar geldi.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde “yalan tanıklık” suçlamasıyla yargılanan Ergenç ve Kocaoğlu’nun duruşmasında, mahkeme suçlamalarla ilgili delilleri gözden geçirdi. Henüz bir sonraki duruşma tarihi belirlenmedi.

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