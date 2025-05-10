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Halit Ergenç Aylık Gelirini Açıkladı

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GEZİ PARKI DAVASI DURUMU

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde “yalan tanıklık” suçlamasıyla hesap verir durumda olan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun duruşması gerçekleştirildi. Duruşmaya katılan iki oyuncu, mahkeme tarafından talep edilen aylık gelirlerini açıklamak durumunda kaldı.

Aylık Gelir Beyanı

Halit Ergenç, beyanında aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirtti. Rıza Kocaoğlu ise aylık gelirini 200 bin TL olarak açıkladı. Halit Ergenç, “Kral Kaybederse” dizisinin başrolünde yer alırken, Rıza Kocaoğlu ise “Adsız Aşıklar” dizisinde rol aldığını vurguladı. Gelir beyanları, sosyal medyada büyük bir etki yarattı; bazı X platformu kullanıcıları beyan edilen gelirlerin düşük olduğunu öne sürdü.

Dava Sürecinin Gelişimi

Gezi Parkı soruşturması kapsamında yargılanan oyuncuların duruşmasında, mahkeme suçlamalara dair delilleri dikkatlice değerlendirdi. Şu an için bir sonraki duruşma tarihi açıklanmadı.

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