Halit Ergenç Ve Rıza Kocaoğlu’na Hapis Cezası

DAVADA KARAR AÇIKLANDI

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde ‘yalan tanıklık’ yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada, ikinci kez hakim önüne çıktı. Dava süreci, 23 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak bir sonraki duruşma için ertelenmişti. Bugün gerçekleşen duruşmada, ünlü isimlerin durumu belirlendi.

HAPİS CEZALARI BELLİ OLDU

Halit Ergenç, menajeri Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı eylemleri kapsamında yürütülen soruşturma üzerinden ‘yalan tanıklık’ yaptığı iddialarıyla yargılanıyor. 4 yıla kadar hapis istemiyle karşı karşıya kalan Ergenç, bugün adliyeye geldi. Duruşmada sanıkların savunmalarını sunmasının ardından Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını sunmak için süre talep etti. Dava sonucunda Halit Ergenç, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum olurken, Rıza Kocaoğlu 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.