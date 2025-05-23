Halit Ergenç Ve Rıza Kocaoğlu’na Hapis Cezası

DAVA SÜRECİ VE HAPİS CEZALARI

Oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde ‘yalan tanıklık’ yaptıkları iddiası ile yargılandıkları davada karar aldı. Dava süreci, tarafların ilk duruşmasının ardından 23 Mayıs 2025 tarihine ertelendi. Bugün ise iki ünlü isim tekrar hakim karşısına çıktı.

HAPİS CEZASI HUKUKİ İŞLEMİ

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, Gezi Parkı eylemleri ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, menajer Ayşe Barım adına ‘yalan tanıklık’ yaptığı şeklindeki iddialar nedeniyle 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hoyla yargılanmak üzere adliyeye geldi. Savunmaların ardından Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaası için süre talep etti ve dava tarihinin 23 Mayıs 2025’e ertelenmesine karar verildi. Bunun sonucunda mahkeme, Ergenç’i 1 yıl 10 ay 15 gün, Kocaoğlu’nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.