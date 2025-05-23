Halit Ergenç Ve Rıza Kocaoğlu’na Hapis Cezası

Olayın Gelişimi

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun menajer Ayşe Barım’a yönelik ‘Gezi Parkı’ soruşturması kapsamında “yalan tanıklık” yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada önemli bir karar alındı. Dava daha önce 23 Mayıs 2025 tarihine ertelenmişti ve bugün iki ünlü isim, ikinci kez hakim karşısında yer aldı.

Cezalar Açıklandı

Halit Ergenç, menajer Ayşe Barım ile ilişkilendirilen Gezi Parkı eylemleri kapsamında “yalan tanıklık” yaptığı iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Davada, sanıkların savunmalarını sunmalarının ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını sunmak için süre talep etti. Dava, 23 Mayıs 2025 tarihine ertelendi. Ancak mahkeme, Ergenç’e 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verirken, Kocaoğlu’na 1 yıl 8 ay hapis cezası kararlaştırdı.