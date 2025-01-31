Halit Ergül Üçüncü Otelini İnşa Ediyor

YANGINDA YAŞAMINI YİTİRENLER

Bolu’nun kayak merkezi Kartalkaya’da yer alan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi gerçekleşen yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangından sonra başlatılan soruşturma çerçevesinde otelin sahibi Halit Ergül’ün de bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. Ayrıca Halit Ergül’ün Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel de bu faciadan sonra kapatıldı.

HALİT ERGÜL’ÜN YENİ OTELİ VE İNŞAAT DURUMU

Yangının ardından devam eden soruşturma sırasında, Halit Ergül’ün Karacasu beldesinde inşa ettirdiği 3’üncü oteli olduğu öğrenildi. 35 oda kapasitesine sahip olarak planlanan ve ormanlık alana yapılan otelin kaba inşaatının tamamlandığı belirlendi. İnşaat alanında bir iş makinesinin çalıştığı gözlemlenirken, Ergül’ün Gölcük Tabiat Parkı’nda yer alan göl kenarındaki restoranını da kapatarak boşalttığı bilgisi edinildi.