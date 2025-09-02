Halit Yukay’a DNA Testi Yapılacak

KAZA VE CANSIZ BEDENİN BULUNMASI

Yalova’dan 4 Ağustos’ta saat 15.10’da Bozcaada’ya gitmek için ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açılan iş adamı Halit Yukay’ın cansız bedenine, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşıldı. Teknik aksaklıklar nedeniyle parçalanmış ve yarı batık durumda bulunan tekne, Balıkesir’in Erdek ilçesinin 7 mil açığında tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma devam ederken, Halit Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen geminin radar hareketleri göz önüne alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, kuru yük gemisinin ön kısmında sürtme izleri tespit etti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgede gemi trafiğini incelemeye aldı ve ‘Arel 7’ isimli geminin rotasını mercek altına koydu. Sürtme izlerini gösteren iki fotoğraf da soruşturma dosyasına dahil edildi. Kazadan bir gün önce çekilen bir fotoğrafta geminin ön tarafında iz görünmezken, 5 Ağustos’ta çekilen İzmit fotoğrafında belirgin iz ve darbe kaydedildi.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Yukay’ın teknesine çarptığı değerlendirilerek soruşturma kapsamına alınan ‘Arel 7’ gemisinin İzmit Limanı’na yanaşma anlarının görüntüsü elde edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, 5 Ağustos’ta saat 04.00 sularında limana gelen geminin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ile mürettebatının gemiden inip, akabinde geminin ön tarafına gidip baktığı görüldü. Geminin ön kısmındaki sürtme izlerinin fotoğrafları ve bu görüntüler de soruşturma dosyasına eklendi.

ARKADAŞINDAN AÇIKLAMALAR

Öte yandan, Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un da soruşturmada bilgisi alındı. Tatlıtuğ, “En son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09’da 37 saniye WhatsApp üzerinden Halit Yukay ile görüşme yaptım. ‘Selamlar servis geldi. Yarın parçayı gelip takacaklar. Ben de yola çıktım’ dedi” diye konuştu. Tatlıtuğ, Halit’in telefonuna ulaşılamadığını belirtti.

TEKNENİN CİHAZI YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Yukay’ın parçalanan teknesinde, ‘konsol’ olarak adlandırılan ve kara kutu işlevi gören cihazın ilk incelemesinden sonuç alınamadı. Detaylı inceleme için bu cihaz yurt dışına gönderildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrasında ‘Arel 7’ gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu’nun yeniden gözaltına alınıp tutuklandığı bildirildi.

KAZADAN SONRAKİ ÇALIŞMALAR

Halit Yukay’ın cansız bedeninin çıkarılma çalışmaları sürerken, cesedin bütünlüğü bozulma riski taşıdığından zorluklarla devam ediyor. Yalova Cumhuriyet Savcılığı, davayla ilgili dosyayı Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi ve mühendislerin inceleyerek eşleşme tespit edilmesini talep etti.