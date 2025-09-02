Halit Yukay’a DNA Testi Yapılacak

HALİT YUKAY’IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yalova’dan 4 Ağustos tarihinde saat 15.10’da ‘Graywolf’ isimli teknesiyle Bozcaada’ya açılan iş adamı Halit Yukay’ın, deniz seferi sırasında teknesinin Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında parçalanması sonucu 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.

SURTME İZLERİ VE RADAR HAREKETLERİ

Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen geminin radar hareketleri ve ön tarafındaki sürtme izleri soruşturma kapsamında incelendi. Sahil Güvenlik ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin rotasını takip ediyor. Gemiye ait sürtme izlerini gösteren fotoğraflar da dosyada yer aldı. 4 gün önceki Çanakkale’de çekilen fotoğrafta, geminin ön tarafında herhangi bir iz yokken, 5 Ağustos’ta İzmit’te çekilen fotoğrafın önünde belirgin izler belirlendi.

GEMİ GÖRÜNTÜLERİ VE TANIK İFADELERİ

Yukay’ın teknesine çarptığı düşünülen ‘Arel 7’nin İzmit Limanı’na yanaşması sırasında çekilen güvenlik kamera görüntüleri de soruşturma dosyasına eklendi. Görüntülerde, 5 Ağustos saat 04.00 sıralarında geminin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu’nun mürettebatıyla birlikte gemiyi kontrol ederken görüldüğü belirlendi.

KIVANÇ TATLITUĞ’UN İFADESİ

Aynı zamanda Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da sorgulandı. Tatlıtuğ, “Son olarak 4 Ağustos saat 17.09’da kendisi ile 37 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Sesi rahattı ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi” dedi.

KRTİK BULGULAR VE KARA KUTU İNCELEMELERİ

Gemi üzerindeki sürtme izleri ile Halit Yukay’ın teknesindeki izlerin eşleşim analizi Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. Ayrıca, Yukay’ın teknesinin ‘kara kutusu’ yurt dışına gönderilerek detaylı inceleme için incelenecek.

GEMİ KAPTANI TUTUKLANDI

Yukay’ın teknesine çarptığı iddiasıyla gözaltına alınan ‘Arel 7’ kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, serbest bırakıldıktan sonra Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine tutuklandı.

CESEDİN TAŞINMASINDA ZORLUK YAŞANIYOR

Halit Yukay’ın cansız bedeni derin denizden çıkarılırken, bütünlüğünün bozulma ihtimali nedeniyle çalışmalar zor devam ediyor. Cenazeden alınan örnek, DNA testi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KAZA DOSYASI İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Yalova Cumhuriyet Savcılığı, kaza dosyasını Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderirken, sürtme izlerinin belgelenmesi için bilirkişi incelemesi de kararlaştırıldı.