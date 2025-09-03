Halit Yukay’ın Cansız Bedeni Bulundu

HALİT YUKAY’IN TEKNE KAYBI

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos tarihinde saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya seyahat etmek amacıyla kendi özel teknesi ‘Graywolf’ ile denize açıldı. Aynı gün içinde kendisinden haber alınamayınca, yakınları durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti ve arama çalışmalarına başladı.

TEKNE PARÇALARI BULUNDU

5 Ağustos saat 14.30 civarında, Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden, deniz yüzeyinde yarı batık halde birkaç tekne parçası görüldüğü bilgisi verildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, aldığı koordinatlar doğrultusunda bölgeye ulaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir helikopter, bir dalış timi ve yedi yüzer unsur ile kapsamlı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık olan tekneye dalış timi tarafından araştırma yapıldı fakat bu arama çalışmalarında herhangi bir sonuç elde edilemedi.