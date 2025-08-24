“Halit Yukay’ın Cenazesi Bulundu”

ACILARIN 19. GÜNÜ

19 gün sonra iş insanı Halit Yukay’dan gelen acı haber, arama çalışmalarının sonucunu ortaya koydu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile birlikte Samsun, Çanakkale, İzmir ve Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, günler süren faaliyetlerin 19’uncu gününde Yukay’ın cansız bedenine ulaştı.

CENAZE VE BULUNTULAR

Kaza kırımının gerçekleştiği bölgede, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde YTS cihazı ile tespit edilen Yukay’ın cenazesi, ROV ile görüntülendi. Cenazenin çevresinde, tekneye ait motor plakaları ve botun parçaları da tespit edildi.

CENAZENİN ÇIKARILMASI

Cenazeyi deniz dibinden çıkarma süreci, cenaze bütünlüğünün bozulmaması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek. Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapabilen ROV, su altında tespit edilen unsurları üst yüzeye taşıyabiliyor. Ancak cenaze bütünlüğünün korunmasından endişe edildiği için işlem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte yapılacak.

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan 14 Şubat 2024’te Bursa’nın Gemlik ilçesi Roda Limanı’na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1.250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden bir gemi, 15 Şubat’ta saat 06.32’de Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batmıştı.