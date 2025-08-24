Halit Yukay’ın Cesedi 68 Metrede Bulundu

YALOVA’DAN BOZCAADA’YA GEMİ YOLCULUĞU

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın (43) kaybolduğu tekne arama çalışmaları, 19. gününde cesedinin bulunmasıyla sonuçlandı. Parçalanmış ve yarı batık halde yer alan tekne enkazının yakınlarında, 68 metre derinlikte bulunan Yukay’ın cesedinin çıkarılması için çalışmalar başlatıldı. Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10’da, ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamaması üzerine, yakınları durumu yetkililere bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE İHBARLAR

Yukay’dan haber alınamamasıyla birlikte Sahil Güvenlik ekipleri operasyona başladı. 5 Ağustos saat 14.30 civarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halindeki bir ticari geminin mürettebatı, deniz yüzeyinde yarı batık tekne parçaları gözlemledi. Bu ihbar üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, belirtilen koordinatlara intikal etti. 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurdan oluşan ekipler, arama kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye yönlendirildi. Fakat dalış timi yarı batık tekneye ulaşmasına karşın, ilk dalışta sonuç almayı başaramadı. Ekiplerin detaylı incelemeleri sonucunda, keşfedilen parçalanmış teknenin motor seri numarasının Halit Yukay’a ait olduğu da belirlendi. Yapılan dalışların su altı görüntülerinde, teknenin ciddi şekilde parçalandığı açığa çıktı.