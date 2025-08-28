Halit Yukay’ın Teknesi Yarı Batık Bulundu

HALİT YUKAY DENİZDE KAYBOLDU

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek amacıyla ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamaması üzerine, yakınları tarafından yapılan ihbarla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Arama çalışmaları sırasında, 5 Ağustos’ta saat 14.30 civarında Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halindeki bir ticari gemiden yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü bildirildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, belirtilen koordinata yönelerek arama kurtarma çalışmaları başlattı. Dalış timi, yarı batık tekneye dalış yaptı, ancak aramalarda sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemeleri sonucunda, parçalanmış teknenin motor seri numarasının Halit Yukay’ın teknesiyle eşleştiği belirlendi. Teknenin su altı görüntülerinde ise parçalandığı görüldü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yalova’nın Altınova ilçesinde yat üretiminde görevli mühendis Halit Yukay’ın, Yalova’dan Bozcaada’ya hareket ettiğine dair görüntüler de gün yüzüne çıkarken, Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Parçalanmış ‘Graywolf’ isimli tekne, Ekinlik Adası’na çekilip vinçle karaya çıkarılırken, kazanın nedeninin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yapıldı. Ayrıca, kazaya karıştığı belirtilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova’da gözaltına alındı ancak yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası, Tokatlıoğlu İstanbul’da tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı.

GEMİDE SÜRÜTME İZLERİ TESİT EDİLDİ

Halit Yukay’ın parçalanmış teknesine çarptığı düşünülen geminin radar hareketleri incelenirken, Sahil Güvenlik ekipleri, kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri buldu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, gemi trafiği ile ‘Arel 7’nin rotasını detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Kazadan bir gün önce Çanakkale’de çekilen fotoğraflarda geminin önünde herhangi bir iz gözlemlenmezken, 5 Ağustos’ta İzmit’te çekilen fotoğrafta belirgin sürtme izleri dikkat çekti. Halit Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen ‘Arel 7’nin İzmit Limanı’na varış anları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaptanın, geminin ön tarafında izler olan bölgeyi kontrol ettiği belirlendi.

KARA KUTUSU YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Halit Yukay’ın parçalanan teknesinde, seyir güzergahı, tarih ve saat bilgilerinin yer aldığı ‘konsol’ parçası üzerine yapılan ilk incelemede sonuç elde edilemedi. Cihaz, detaylı araştırma için yurt dışına gönderildi. ‘Arel 7’nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, seyir sırasında hissettiği sarsıntıyı belirtirken, “Marmara Adası’nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, düşündüm ki önümde sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama içim rahatsız olduğu için döndüm” diyerek yaşadığı durumu anlattı.

MÜRETTEBAT İFADE VERDİ

Halit Yukay’ın teknesine çarptığı şüphesiyle durdurulan ‘Arel 7’nin mürettebatı ifadelerinde, deniz yüzeyinde tekne parçaları gördüklerini, geminin parçalar çevresinde manevra yaptığını ve bu durumu kaptana bilgi vermediklerini belirtti. Geminin seyri sırasında ettiği sarsıntıları, deniz yüzeyindeki can simidi ve parça detaylarını aktardılar. Kaptan Cemal Tokatlıoğlu’nun yolculuk esnasında ‘otomatik kaptan’ sistemini çalıştırdığı, bunun kazaya sebep olduğu düşünülüyor.

KIVANÇ TATLITUĞ DA İFADE VERDİ

Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Tatlıtuğ, en son 4 Ağustos’ta saat 17.09’da Halit Yukay ile konuştuğunu belirtirken, Yukay’ın sakin bir ses tonuyla her şeyin yolunda gittiğini ifade ettiğini aktardı. Yukay’ın sürekle aramalarından sonra 8 Ağustos’ta belirli bir plan dahilinde Yunanistan tatiline devam edeceği bilgisi de dikkat çekti.

DENİZDE CANSIZ BEDENİ ORTAYA ÇIKARTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Halit Yukay’ın arama çalışmalarında 19’uncu gün yaşanan zorluklar nedeniyle, denizin 68 metre derinliğinde bulunan cansız bedenine ulaşmakta güçlük çekiliyor. Olumsuz hava şartları sebebiyle, TCG Işın’ın bölgeye katılması beklenirken, güçlü rüzgarlar nedeniyle operasyonlar henüz başlatılamadı. Yukay’ın cansız bedenine ulaşmak için dalgıçlar, asansör sisteminin yardımıyla denizden çıkarılması planlanıyor.