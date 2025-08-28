Halit Yukay’ın Teneke Parçaları Bulundu!

GEMİYLE YOLA ÇIKAN İŞ İNSANI HALİT YUKAY’IN KAYBOLUŞU

4 Ağustos’ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açılan iş insanı Halit Yukay, aynı gün içinde kendisinden haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Arama çalışmaları devam ederken, 5 Ağustos’ta saat 14.30 civarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü bildirildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri belirtilen koordinata gitti ve arama kurtarma çalışmaları başladı. Dalış timi yarı batık tekneye dalış yaptı, ancak aramalardan olumlu bir sonuç alınamadı; parçalanmış teknenin motor seri numarasının Yukay’ın teknesi ile aynı olduğu belirlendi. Dalış yapılan teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.

SORUŞTURMA VE DETAYLI İNCELEME BAŞLADI

Halit Yukay’ın, Yalova’nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi olan bir mühendis ve baş tasarımcı olması sebebiyle olay Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulmaya alındı. Ekinlik Adası’na çekilen ve vinçle karaya çıkarılan parçalanmış ‘Graywolf’ isimli teknede, kazanın nedenini belirlemek amacıyla bilirkişi incelemesi başlatıldı. Yalova’da gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrasında İstanbul’da yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Sahil Güvenlik ekipleri yaptığı incelemede, Tokatlıoğlu’nun gemisinin ön tarafında bulunan sürtme izlerini tespit etti.

RADAR HAREKETLERİ VE GÖRÜNTÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Halit Yukay’a çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri incelenirken, kazadan bir gün önce çekilen fotoğraflarda geminin ön kısmında herhangi bir iz görülmezken, kazadan sonraki İzmit’te çekilen fotoğrafta belirgin izler dikkat çekti. ‘Arel 7’, 5 Ağustos’ta saat 04.00 sularında İzmit Limanı’na yanaşırken görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, geminin kaptanı ve mürettebatın gemiye baktığı görülüyor. Geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl oluştuğu araştırılırken, izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. İnceleme sonucunda Yukay’ın teknesiyle ‘Arel 7’nin sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirlendi.

KARA KUTU İNCELEMESİ YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Halit Yukay’ın parçalanan teknesinin ‘kara kutusu’ olarak adlandırılan cihazın ilk incelemesinden sonuç alınamazken, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildiği ifade edildi. Tokatlıoğlu, mahkemedeki ifadesinde seyir sırasında bir sarsıntı hissettiğini ve önünde parçalar gördüğünü belirtti. Halit Yukay’ın enkaza çarpma anından önce ‘marmara adasına yaklaştım’ şeklinde bir ifadesini verdiği bilgisi de yer alıyor.

MÜRETTEBAT İFADELERİ VE OLASILIKLAR

Arama ve kurtarma çalışmaları sırasında ‘Arel 7’ mürettebatı ile de irtibat kuruldu. Usta gemici Metin Sarı, Çanakkale Boğazı’nın geçilmesinin ardından saat 08.00’da vardiyasını teslim ettiğini, 16.30’a kadar tekne paten yonladıktan sonra sarsıntı hissettiği esnada deniz yüzeyinde yüzen parçalar gördüğünü aktardı. Diğer bir usta gemici İsa Alazoğlu, sancak tarafta tekne parçaları görüldüğünü ve can simidi gördüğünü ifade etti.

SON KONUŞMALAR VE ARAMA ÇALIŞMALARINDAKİ SIKINTILAR

Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ ile son konuşmasında her şeyin yolunda olduğunu belirtmişti. Tatlıtuğ, Yukay ile defalarca irtibat kurmaya çalıştı fakat ulaşamadı. Yukay’ın cansız bedeni, 19’uncu günde Erdek açıklarında bulunan 68 metre derinlikten çıkarılamadı. Hava şartları ve dalgalar nedeniyle çalışmaların başlaması sürmekte. ‘TCG Işın’ gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgeye demir atamadı. Yukay’ın cansız bedeninin çıkarılması için ROV ile deniz altında görüntüleme yapıldı ve çalışmaların başlaması planlanıyor.