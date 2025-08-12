Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ ile konuştu

Gündem

YALOVA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATIYOR

Yatırımcı Halit Yukay’ın yönetimindeki teknenin parçalanmış ve yarı batık durumda bulunmasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Tekne üzerinde belirlenen beyaz renkli sürtünme izlerinin şüpheli gemiye ait olduğu kesinleşti. Olayla ilgili olarak gemi kaptanı tutuklandı.

KIVANÇ TATLI TUĞ İLE GÖRÜŞME GÜNDEMDE

Sabah gazetesinden Yusuf Günaydın’ın haberine göre, Yukay’ın arama çalışmaları sırasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ’un kazadan önce iş insanı ile görüşme yaptığı ve telefonun aniden kesildiği kaydedildi. Tatlıtuğ’un, arkadaşına ulaşamayınca işadamının babasını aradığı ve bu durumdan şüphe duyduğu ifade edildi. Ünlü oyuncunun, geçtiğimiz ay Yukay’ın teknelerinden birini satın aldığı ve iş insanı ile sık sık bir araya geldiği biliniyor. Olayı öğrenir öğrenmez hemen Erdek’e bağlı Narlı köyüne ulaşan Tatlıtuğ, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmasını saatlerce dikkatle takip etti.

Türkiye’de Hava Sahasında Rekor Uçuş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 10 Ağustos 2025'te Türk hava sahasında 1873 transit uçuş gerçekleştiğini ve böylece rekor kırıldığını açıkladı.
Bagjan Oktyabr, İstanbul’da “Ruh Terapisi” ile sahne alacak

Kazak müzisyen Bagjan Oktyabr, "Ruh Terapisi" konseriyle 2 Eylül'de Harbiye'de sahne alacak. Ağustos ayında ise Denizli, Antalya, Ankara ve İzmir'de performans sergileyecek.

