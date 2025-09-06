Spor

Halit Yukay Son Yolculuğuna Uğurlandı

halit-yukay-son-yolculuguna-ugurlandi

YALOVA’DAN DENİZE AÇILAN İŞ ADAMI

Yalova’dan 4 Ağustos’ta “Graywolf” isimli teknesi ile Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay, Balıkesir Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu 68 metre derinlikte ölü olarak bulundu. Yukay’ın cansız bedeni, TCG Alemdar gemisi tarafından çıkarıldı ve cenazesi İstanbul’a taşındı.

SON YOLCULUĞUNA VEDA

İş insanı Halit Yukay, ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

KIVANÇ TATLITUĞ’UN DUYGUSAL ANLARI

Cenaze törenine katılanlar arasında yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da yer aldı. Ünlü oyuncunun gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi. Tatlıtuğ, evlat acısı yaşayan Halit Yukay’ın babası Muhittin Can Yukay’a da destek oldu.

