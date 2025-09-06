Halit Yukay Son Yolculuğuna Uğurlandı

YALOVA’DAN DENİZE AÇILDI

4 Ağustos’ta Yalova’dan “Graywolf” adlı teknesiyle Bozcaada’ya yol almak üzere yola çıkan iş adamı Halit Yukay, Balıkesir Erdek açıklarında teknelerinin parçalanmış halde bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında 68 metre derinlikte ölü olarak bulundu. Yukay’ın cansız bedeni, TCG Alemdar gemisi tarafından denizden çıkarıldı ve cenazesi İstanbul’a getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İş insanı Halit Yukay, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sanat ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.

KIVANÇ TATLITUĞ DUYGULANDI

Cenaze törenine katılanlardan biri de yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Tatlıtuğ’un gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi. Ayrıca, evlat acısı çeken Halit Yukay’ın babası Muhittin Can Yukay’a da destek oldu.