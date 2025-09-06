Halit Yukay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Spor

HALİT YUKAY’IN TRAJİK KAYBI

Yalova’dan 4 Ağustos’ta “Graywolf” isimli teknesiyle Bozcaada’ya doğru yola çıkan iş adamı Halit Yukay, Balıkesir Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından başlatılan arama faaliyetlerinde 68 metre derinlikte ölü olarak bulundu. Yukay’ın cansız bedeni, TCG Alemdar gemisi tarafından derinlikten çıkarıldı ve cenazesi İstanbul’a nakledildi.

ÜNLÜ İSİMLER CENAZE TÖRENİNDE BİR ARAYA GELDİ

İş adamı Halit Yukay, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sanat ve iş dünyasından bir çok isim iştirak etti.

KIVANÇ TATLITUĞ DUYGULANDI

Cenaze merasimine katılan yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ, büyük bir üzüntü yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Aynı zamanda, evlat acısı çeken Halit Yukay’ın babası Muhittin Can Yukay’a da destek oldu.

