Halit Yukay Uğurlandı

DENİZDE KAYBOLAN İŞ ADAMININ CENAZESİ BULUNDU

Yalova’dan 4 Ağustos’ta “Graywolf” isimli teknesiyle Bozcaada’ya gitmek için denize açılan iş insanı Halit Yukay, Balıkesir’in Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu 68 metre derinlikte ölü olarak bulundu. Yukay’ın cansız bedeni, TCG Alemdar gemisi tarafından derinlikten çıkarıldı. Daha sonra, iş adamının cenazesi İstanbul’a götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Halit Yukay, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sanat ve iş dünyasından pek çok kişi katıldı.

KIVANÇ TATLITUĞ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Cenaze töreninde, Halit Yukay’ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da yer aldı. Ünlü oyuncunun gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi. Tatlıtuğ, ayrıca evlat acısı yaşayan Halit Yukay’ın babası Muhittin Can Yukay’a da destek oldu.