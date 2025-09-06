Halit Yukay Uğurlandı

HALİT YUKAY’IN TRAJİK ÖLÜMÜ

Yalova’dan 4 Ağustos’ta “Graywolf” isimli teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay, Balıkesir Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu 68 metre derinlikte yaşamını yitirmiş halde bulundu. Yukay’ın cansız bedeni, TCG Alemdar gemisi tarafından 68 metre derinlikten çıkarıldı. Daha sonra Balıkesir Erdek açıklarından denizden alınan iş adamının cenazesi İstanbul’a taşındı.

CENAZE TÖRENİ VE TAZİYELER

İş insanı Halit Yukay, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim de katılım gösterdi.

KIVANÇ TATLI TUĞUN DUYGU DOLU ANLARI

Cenaze törenine katılanlar arasında Halit Yukay’ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da bulunuyordu. Ünlü oyuncunun tören sırasında gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi. Ayrıca Tatlıtuğ, evlat acısı yaşayan Halit Yukay’ın babası Muhittin Can Yukay’a moral vermek amacıyla destek oldu.