Halk TV, Sözcü TV, TELE1, NOW TV’ye Ceza

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU’NDAN İDARİ CEZALAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 15 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen toplantısında, Halk TV, Sözcü TV, TELE1 ve NOW TV’ye idari para cezası uyguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili haber nedeniyle Halk TV ve Sözcü TV’ye, program ihlali sebebiyle TELE1’e ve gizli reklam gerekçesiyle NOW TV’ye yüzde 3 oranında ceza verildi. RTÜK’ün yaptığı incelemelerde, yayın ilkelerinin ihlal edildiği tespit edilen dört medya kuruluşuna idari para cezası kesildi.

Halk TV VE TELE1 İÇİN ÇİFTE CEZA UYGULANDI

RTÜK, Halk TV’nin belirli bir haber içeriğinin doğruluğu teyit edilmeden yayınlanmasından dolayı yüzde 3 idari ceza kesti. 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince haber içeriğinin doğruluğunun alınmadan yayımlanmaması gerektiği vurgulandı. Bir diğer ceza ise “Seda Selek ile Neden Sonuç” programında kullanılan ifadeler nedeniyle verildi. Bu ifadelerin genelleyici ve insanları küçük düşürücü olduğu gerekçesiyle üst sınırdan ceza uygulandı. TELE1’e ise Gazeteciler Masası programında yer alan Hollanda’daki röportajında belirtmelerinden dolayı yine yüzde 3 ceza uygulandı. Raporlarda, somut delil olmadan diplomatik isimler ve üst düzey yetkililerin aile bireylerinin hedef alındığı kaydedildi. Ayrıca, “Sabah Pusulası” programındaki kamu kurumlarına yönelik ifadeler de cezaya neden oldu.

SÖZCÜ TV’YE HABER İHLALİ CEZASI

Sözcü TV’ye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saldırıya uğraması ile ilgili yayımlanan haberin yeterince araştırılmadığı gerekçesiyle yüzde 3 oranında ceza uygulandı. RTÜK raporunda, haber içeriğinde idari kararların saldırı ile ilişkilendirilerek bir algı oluşturulmaya çalışıldığı ve karşı tarafın görüşüne yer verilmediği ifade edildi.

NOW TV’YE GİZLİ REKLAM CEZASI

NOW TV’ye, Disney+ platformunun gizli reklamını yaptığı iddiasıyla yüzde 3 idari ceza verildi. Kanalın, Disney+ yapımı olan “Başka Bir Sen” ve “Kalender Pide” filmlerine ait kesitleri yayınlaması ve izleyicileri yönlendiren reklamlar vermesi nedeniyle RTÜK, izleyicilerin gizli ticari iletişimine maruz kaldığını belirtti. Bu durum, 6112 sayılı Kanun’un “gizli ticari iletişime yer verilemez” hükmü ile çelişiyor.

SERHAT TV VE YILDIZ EN İÇİN EK CEZALAR

RTÜK, Serhat TV ve Yıldız En kanallarına da tele-alışveriş yayın sürelerine uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesti. Tele-alışveriş yayınlarının şartlarına göre, yayın sürelerinin kesintisiz en az 15 dakika olması gerekirken, bu iki kanal bu düzenlemelere uymadığı tespit edildi.

RTÜK’ÜN CEZA POLİTİKASI VE TEPKİLER

RTÜK üyesi Tuncay Keser, 2025 yılında verilen 40 cezanın 35’inin dört medya kuruluşuna yönelik olduğunu belirtti. Yüzde 3’lük bu cezaların, kanalların yıllık gelirlerinden önemli kesintilere yol açtığını, özellikle küçük ölçekli medya kuruluşları için büyük mali yük oluşturduğunu ifade etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklamalarda, RTÜK’ün verdiği cezaların Anayasa’ya aykırı olduğunu dile getirildi. Açıklamada, “RTÜK, gazetecileri ve medya kuruluşlarını iktidarın kamu yararına olmayan faaliyetleri tartışmaktan, haberleştirmekten vazgeçirmeye çalışıyor,” ifadelerine yer verildi.