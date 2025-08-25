Halkalı’da Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı

KAZA VE SONUÇLARI

İstanbul’un Halkalı bölgesinde, TEM Otoyolu’nun Edirne yönünde bir kaza meydana geldi. Bir hafriyat kamyonu ile iki otobüsün çarpışması sonucunda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapandı.

TRAİFİK AKIŞI VE MÜDAHALELER

Kaza sonrası otoyolun Edirne yönü tamamen trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler alternatif yollar kullanmaya yönlendirildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi hemen sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere taşınırken; araçların kaldırılması için de çalışmalar devam ediyor.