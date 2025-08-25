Gündem

Halkalı Mevkisinde Kaza: 8 Yaralı

KAZA HUKUKU HAREKETE GEÇİRDİ

İstanbul’un Halkalı bölgesinde, TEM Otoyolu üzerinde Edirne yönünde bir kaza meydana geldi. Hafriyat kamyonu ile iki otobüs arasında gerçekleşen çarpışma sonrasında, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Olayın ardından bütün şeritler trafiğe kapandı.

TRAFAİK AKIŞI ETKİLENDİ

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne yönü tamamen trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyruklarının oluşması sebebiyle alternatif güzergâhlara yönlendirme yapıldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere taşınırken, araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

