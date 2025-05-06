“HALKBANK’tan Dava Açıklaması”

DAVADA DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK TALEBİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Halkbank, ABD’de devam eden İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddialarıyla ilgili süre gelen davada, diplomatik dokunulmazlık talebinin reddi ile ilgili dosyayı ikinci kez ABD Yüksek Mahkemesi’ne ilettiğini açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ABD İkinci Temyiz Mahkemesi’nin 22 Ekim 2024 tarihli kararının ardından, 5 Mayıs 2025 tarihinde yeni bir temyiz dilekçesi sunulduğu bilgisi verildi. Banka, bu başvurusunda teamül hukukuna dayalı devlet dokunulmazlığı argümanlarını tekrar gündeme getirdi.

İRAN YAPTIRIMLARIYLE İLGİLİ SUÇLAMALARLA YARGILANIYOR

Halkbank, ABD’de İran’a yönelik yaptırımları ihlal etme ve yasa dışı para transferi suçlamaları nedeniyle yargılanıyor. Nisan 2023’te, ABD Yüksek Mahkemesi, Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) kapsamında yapılan dokunulmazlık talebini reddetti. Ancak mahkeme, teamül hukukuna dayalı dokunulmazlık iddiasının yeniden gözden geçirilmesine karar verdi. Bu nedenle dosya İkinci Temyiz Mahkemesi’ne gönderildi ancak burada da talep reddedildi.