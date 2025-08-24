Hamaney: ABD ile İlişkiler Çözümsüz

İRAN’IN ABD İLE İLİŞKİLERİNE YAKLAŞIM

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin ülkesini teslim alma taleplerine kararlı bir şekilde karşı çıkacaklarını belirtti ve Washington ile yaşanan sorunların “çözümsüz” olduğuna dikkat çekti. Hamaney, Tahran’daki ikametgahında düzenlenen İmam Rıza’nın ölüm yılına özel bir törende konuştu. Hamaney, “düşmanların İran’ı savaşla zayıflatmayı başaramadığını ve şu anda da ülkede bölünme oluşturma çabasında olduklarını” ifade etti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a “teslimiyet” çağrılarına yönelik, “İran halkı böylesine büyük bir hakaretten derin bir şekilde rahatsızdır. İran milleti, kendisinden böylesine yanlış beklentiler içinde olanlara tüm gücüyle karşı duracaktır” dedi.

ULUSAL BİRLİK VURGUSU

Hamaney, ülkedeki bazı kişilerin “Neden ABD ile doğrudan müzakere edip sorunları çözmüyorsunuz?” şeklinde sorular sorduğunu belirterek, bu kişilerin “yüzeysel” olduğunu, meselenin derinliğini anlamadıklarını söyledi. Hamaney, “ABD’nin İran’a karşı düşmanca tutumunun asıl amacı göz önüne alındığında bu sorunlar çözümsüzdür” ifadesini kullandı. Ayrıca, İran lideri, İsrail ve ABD’nin saldırıları sırasında güç kazanan ulusal birliğin korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE DESTEK

Hamaney, “Şimdi ülkede nifak çıkarmak suretiyle bu amacın peşinde koşuyorlar. Buna karşılık bütün halk, memurlar, edebi ve kalem ehli olanlar, tüm güçleriyle milletimizin mukaddes ve büyük birliğinin çelik kalkanını korumak ve güçlendirmek zorundadır” dedi. Hamaney, çeşitli konularda farklı görüşlerin olabileceğini, ancak devrimin temellerinin ve ilkelerinin yıkılmaması gerektiğini açıkladı. “Bugün, şükürler olsun, birlik vardır. Halk bu birliği korumalıdır. Ülkenin yetkilileri, özellikle de bugün, mükemmel bir birlik ve dayanışma içinde çalışan üç kuvvetin (yasama, yürütme, yargı) yetkilileri bunu korumalıdır” şeklinde konuşan Hamaney, halkın Cumhurbaşkanını desteklemesi gerektiğini vurguladı. “Bu benim kesin tavsiyemdir” dedi.