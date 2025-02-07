Hamaney: ABD İle Müzakere Faydasız

İRAN LİDERİ HAMANEY’DEN ABD İLE MÜZAKERE UYARISI

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran’da Hava Savunma Kuvvetleri komutanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, ABD ile müzakere konusuna dikkat çeken Hamaney, bu tür görüşmelerin faydasız olduğunu belirtti. Hamaney, “ABD ile müzakerelerin ülkenin sorunlarını çözmeye hiçbir etkisi olmadığını anlamamız gerekiyor. Bize eğer masaya oturursak sorunların çözüleceği intibası vermesinler. Hayır, ABD ile müzakere hiçbir sorunu çözmez. Deneyimler bunu gösteriyor.” dedi.

GEÇMİŞTEKİ MÜZAKERELERİN DEĞERLENDİRMESİ

Hamaney, geçmişte ABD ile yapılan müzakereleri hatırlatarak, “Zamanında ABD ile masaya oturduk ve yaklaşık iki yıl süren müzakereler sonucunda bir anlaşma imzaladık. ABD yalnız değildi, birkaç ülke daha müzakerelere katıldı, ancak görüşmelerin merkezi ABD’ydi. O dönemin hükümeti defalarca gidip geldi, toplantılar yaptı, görüştü, konuştu, güldü, el sıkıştı ve sonunda bir anlaşmaya vardı.” ifadelerini kullandı. Ancak ABD’nin anlaşmaya uymadığını vurgulayan Hamaney, “Bu anlaşmada İran oldukça cömert davrandı ve birçok taviz verdi. Anlaşmanın amacı ABD yaptırımlarının kaldırılmasıydı, ancak bu gerçekleşmedi.” dedi.

MÜZAKERE YAPILMAMALI

ABD ile müzakerelerin sonuçsuz kaldığını dile getiren Hamaney, “Bu bir deneyimdir ve bu deneyimden ders alalım. Taviz verdik, müzakere ettik, geri adım attık ancak istediğimiz sonuca ulaşamadık. Aynı anlaşma, tüm eksikliklerine rağmen karşı taraf tarafından ihlal edilip bozuldu. Böyle bir ABD yönetimiyle müzakere edilmemelidir. Müzakere etmek ne akıllıca ne de onurlu bir davranıştır.” açıklamalarında bulundu.

ABD’YE SERT MESAJLAR

Hamaney, ABD’ye yönelik sert mesajlar vererek, “ABD, kağıt üzerinde dünya haritasını değiştirmeye çalışıyor, ancak bunun hiçbir gerçekliği yok. Bizim hakkımızda da konuşuyor, yorum yapıyor ve tehditler savuruyor. Eğer bizi tehdit ederlerse, biz de onları tehdit ederiz. Eğer bu tehdidi hayata geçirirlerse biz de aynısını yaparız. Halkımızın güvenliğine saldırırlarsa biz de tereddüt etmeden onların ulusal güvenliğine saldırırız.” sözlerini sarf etti.