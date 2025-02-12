Hamaney: Askeri İlerlemelerimiz Sürmeli

İRAN’DA GÜÇ 2025 FUARI

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran’da gerçekleştirilen “Güç 2025” adlı fuarı ziyaret etti. Bu etkinlikte yerli hava savunma sistemleri, balistik füzeler, İHA’lar, uzay teknolojileri ve akıllı mühimmat gibi savunma ürünleri sergilendi. Hamaney, bu fuarda savunma yetkilileriyle bir araya gelerek, ülkesinin savunma alanındaki gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

DÜŞMAN TEHDİTLERİNE KARŞI HAZIRLIK

Hamaney, halkın devrim kutlamalarına büyük bir katılım gösterdiğini dile getirerek, İran’ın savunma gücünün dünya genelinde bilindiğini ve bu alanda önemli kazanımlar elde edildiğini vurguladı. Ayrıca, düşman tehditlerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti.

TRUMP’IN TEHDİTLERİ SONRASINDAKİ AÇIKLAMALAR

Hamaney’in bu açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer programı hakkında müzakere etmemesi durumunda güç kullanma tehdidinde bulunması üzerine geldi. Trump, İran ile bir anlaşma yapmak istediğini ancak gerekirse güç kullanabileceğini söyledi.