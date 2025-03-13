Hamaney’den ABD’ye Nükleer Uyarısı

HAMANEY’İN RAMAZAN BULUŞMASI

Hamaney, Ramazan dolayısıyla Tahran’da üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Helikopter kazasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, Hamas liderleri İsmail Haniye ve Yahya Sinvar gibi önemli şahsiyetlerin kaybına dikkat çeken Hamaney, “Bu yıl onlar aramızda değil. Onların yokluğu bizim için büyük bir kayıp, ancak bu durum bizi zayıflatmadı. Bu değerli isimlerin yokluğu üzerinden İran’ın zayıfladığını düşünmek doğru değil. Size güvenle söylüyorum ki, bu kardeşlerimizin yokluğu büyük bir kayıp olsa da bu yıl bazı konularda geçen yıldan daha güçlüyüz. En azından daha zayıf değiliz” şeklinde konuştu.

ABD’NİN MÜZAKERE AÇIKLAMALARI

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakereye hazır olduğu yönündeki sözlerini eleştirerek, “ABD Başkanı’nın İran’la müzakere etmeye hazırız demesi ve müzakereye davet etmesi, dünya kamuoyunu aldatmaktır. Bu, biz müzakere yanlısıyız ve müzakere ve barış istiyoruz ama İran razı değil demektir. İran neden müzakere etmeye razı değil? Kendinize bir bakın” ifadelerini kullandı. Geçmişte ABD’nin müzakerelere uymadığını, anlaşma metinlerini yırttığını hatırlatan Hamaney, “Biz oturup yıllarca müzakere ettik. Aynı kişi, müzakere bittikten, tamamlandıktan ve imzalandıktan sonra anlaşmayı masadan kaldırıp yırttı. Anlaşmaya uymayacağını bildiğimiz halde neden müzakere edelim? Dolayısıyla müzakereye davet etmek ve müzakere etmekten bahsetmek kamuoyunu aldatmaktır” dedi.

İRAN’IN NÜKLEER SİLAH POTANSİYELİ

Hamaney, İran’ın istenirse nükleer silah sahibi olabileceğini de belirterek, “Eğer İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah yapma niyetinde olsaydı ABD bunu engelleyemezdi. İran’ın nükleer silaha sahip olmaması kendi tercihidir.” şeklinde konuştu. Hükümetle yapılacak müzakerelerin sorunları artıracağını vurgulayan Hamaney, “Bu hükümetle yapılacak müzakereler, yaptırımları kaldırmayacak, aksine sorunları daha da artıracak ve yaptırımların düğümünü daha da sıkı hale getirecektir.” dedi.

ABD’NİN ASKERİ GÜÇ TEHDİTLERİNE CEVAP

ABD’nin İran’a yönelik askeri güç kullanma tehditlerine de yanıt veren Hamaney, “Savaş başlatmak ve tek taraflı darbe vurmak mümkün değil. İran, karşılıklı darbe vurma yeteneğine sahip ve kesinlikle bu darbeyi vuracaktır. ABD’nin askeri güç kullanma tehditleri akıllıca değil. Eğer ABD ve onların destekçileri yanlış bir adım atarlarsa en çok zarar görecek olan onlar olacaktır. Biz savaş peşinde değiliz ancak eğer biri böyle bir adım atarsa bizim tepkimiz kesin ve kararlı olacak. İran, her türlü saldırıya karşılık verme yeteneğine sahip.” ifadelerini kullandı.