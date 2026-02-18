Hamaney’in ABD Gemisi Hakkındaki Provokatif Görseli

İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakereler devam ederken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in resmi web sitesinde ABD’nin USS Gerald R. Ford uçak gemisini hedef alan dikkat çekici bir görsel ortaya kondu.

GÖRSELDEKİ SEMBOLİZM

Söz konusu paylaşımda, uçak gemisi denizaltına batmış bir tabut şekliyle betimlenip, üst kısmında bir mezar taşı figürü yer aldı. Uçuş güvertesini andıran alanda ise ABD bayrağı detayı kullanıldı. Bunun yanı sıra, geminin üst kısmında parçalanmış savaş uçağı enkazları da görselin bir parçası oldu.

KONUŞMA ALINTISI

Görselin sol alt kısmında ise Hamaney’in gün içerisinde gerçekleştirdiği konuşmadan bir alıntı yer alıyor. “ABD Başkanı (Donald Trump) sürekli ‘İran’a doğru uçak gemisi gönderdik’ diyor. Peki öyle olsun. Uçak gemisi elbette tehlikeli bir araçtır ancak ondan daha da tehlikeli olan, o gemiyi denizin dibine gönderebilecek silahtır” ifadelerine yer verilmiş.