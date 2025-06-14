Hamaney’in Evi Koruma Kalkanı Altında

GERİLİMİN YENİ BOYUTU

İsrail ile İran arasındaki gerilim, büyük ölçekli hava saldırılarıyla yeni bir aşamaya ulaştı. İsrail, İran’ın nükleer tesislerini, balistik füze üretim merkezlerini ve askeri karargahlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Bu eylemler, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı. Sabah saatlerinde İsrail’in yeni bir saldırı dalgası başlattığına dair haberler gelirken, İran’da üst düzey yetkililer güvenliği sağlamak amacıyla en yüksek alarm durumuna geçti.

HAMANEY’İN EVİNE SALDIRI

Ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ikameti, İsrail’in düzenlediği saldırılarda zarar gördü. Bu gelişme sonrası güvenlik güçlerinin büyük bir bölümü, Hamaney’in evi ve çevresinde konumlandırıldı. Yetkililer, Hamaney’in evinin etrafında koruma kalkanı oluşturulduğunu ve İran hava savunma sistemlerinin sürekli olarak çalıştığını bildirdi.

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı saldırılarda, üst düzey isimler hedef alındı. Saldırılarda İran’ın en büyük kaybı, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri oldu. Ayrıca 6 nükleer bilim insanının da yaşamını yitirdiği belirtildi.

İSRAİL’İN HEDEFİ 20 ÜST DÜZEY KOMUTAN

Reuters’a konuşan iki kaynak, İsrail’in en az 20 İranlı üst düzey komutanı öldürdüğünü aktardı. İran lideri Ali Hamaney, saldırılarda hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi’yi atadı. Saldırıda yaşamını yitiren nükleer bilim insanlarının arasında Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi yer alıyor. Feridun Abbasi, İran’ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak geçmişte görev yapmıştı ve 2010’da İsrail’in suçlandığı bir suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu. Diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörüydü. İsrail tarafı, İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılardaki ölü sayısının uzun ve önemli olduğunu ileri sürdü.