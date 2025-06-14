“Hamaney’in Evi Koruma Kalkanı Altında”

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ YENİ BİR BOYUTA GİRDİ

İsrail ile İran arasındaki artan gerilim, geniş çaplı hava saldırılarıyla farklı bir boyut kazanıyor. İsrail, İran’ın nükleer tesislerini, balistik füze üretim merkezlerini ve askeri karargahlarını hedef alan yeni saldırılar başlattı. Bu saldırılarla birlikte, bölgedeki tansiyon zirveye ulaştı. Sabah saatlerinde İsrail’in yeni bir saldırı dalgası gerçekleştirdiğine dair iddialar gündeme gelirken, İran’da üst düzey yetkililer güvenliği sağlamak için en yüksek alarm durumuna geçiş yaptı.

HAMANEY’İN EVİNE SALDIRI

Uluslararası gerilimdeki yükselişin etkilerini gördüğümüz bir diğer durum ise, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in evinin İsrail saldırılarında zarar görmesiyle ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası güvenlik güçlerinin büyük bir kısmı, Hamaney’in evi ve çevresine yönlendirildi. Yetkililer, Hamaney’in evinin etrafında koruma kalkanı oluşturduğunu ve İran hava savunma sistemlerinin sürekli olarak çalıştığını bildirdi.

ÜST DÜZEY KOMUTANLAR HEDEFTE

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı saldırılar sırasında, İran’ın üst düzey isimleri hedef alındı. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bu saldırılarda hayatlarını kaybeden önemli isimler olarak ön plana çıkarken, 6 nükleer bilimci de yaşamını yitirdi. Reuters’a konuşan kaynaklar, İsrail’in en az 20 İranlı üst düzey komutanı öldürdüğünü aktardı.

İRAN ORDUSUNDA GÖREV DEĞİŞİMİ

İran lideri Ali Hamaney, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi’yi atadı. Hayatını kaybeden nükleer bilim insanları arasında Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi de yer aldı. Feridun Abbasi, bir dönem İran’ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak görevde bulunmuştu. 2010 yılında yaşanan ve İsrail’i suçlayan suikast girişiminden sağ kurtulmuştu. Diğer bir hayatını kaybeden bilim insanı, İslami Azad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mehdi Tehrançi’dir. İsrail, İran’a yapılan saldırıda ölen üst düzey isimlerin uzun ve benzersiz olduğunu iddia ediyor.