Hamaney’in Evi Koruma Kalkanı Altında

GERİLİMDE YENİ BİR DÖNEM

İsrail ile İran arasındaki gerginlik, geniş çaplı hava saldırılarıyla yeni bir aşamaya ulaştı. İsrail’in, İran’ın nükleer tesislerine, balistik füze üretim merkezlerine ve askeri karargahlarına yönelik saldırıları, bölgedeki tansiyonu en üst seviyeye taşıdı. Sabah saatlerinde İsrail’in yeni bir saldırı dalgası başlattığına dair iddialar gündeme gelirken, İran’da üst düzey yetkililerin güvenliği için en üst alarm durumu ilan edildi.

KORUMA ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in evi, İsrail’in düzenlediği saldırılarda zarar gördü. Bu olayın ardından güvenlik güçleri, Hamaney’in evi ve çevresine yoğun bir şekilde yönlendirildi. Yetkililer, Hamaney’in konutunun etrafında bir koruma kalkanı oluşturduklarını ve İran hava savunma sistemlerinin kesintisiz çalıştığını bildirdi.

ÜST DÜZEY İSİMLER HEDEFTE

İsrail tarafından 13 Haziran’da başlayan saldırılarda, üst düzey isimler hedef alındı. İran’ın en büyük kayıpları arasında, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri yer alıyor. Ayrıca, 6 nükleer bilim insanının da yaşamını yitirdiği belirtildi. Reuters’a göre, İsrail en az 20 İranlı üst düzey komutanı öldürdü. İran lideri Ali Hamaney, yaşamını yitiren Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin yerine, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi’yi atadı.

BİLİM İNSANLARI KAYBEDİLDİ

Saldırıda hayatını kaybeden nükleer bilim insanları arasında Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi bulunuyor. Feridun Abbasi, daha önce İran’ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak görev yaptı ve 2010’daki suikast girişiminden sağ kurtulmuştu. Diğer bir bilim insanı olan Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi’nin rektörlüğünü yürütmekteydi. İsrail ise İran’a yapılan saldırılarda ölen üst düzey isimlerin listesinin kapsamlı olduğunu duyurdu.