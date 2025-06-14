Hamaney’in Evi Koruma Kalkanına Alındı

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ YENİ BİR AŞAMA KAZANDI

İsrail ile İran arasındaki gerginlik, geniş kapsamlı hava saldırılarıyla farklı bir boyut kazandı. İsrail, İran’ın nükleer tesislerini, balistik füze üretim merkezlerini ve askeri üslerini hedef alan yeni saldırılar gerçekleştirdi. Bu durum, bölgede tansiyonu zirveye taşıdı. Sabah saatlerinde İsrail’in yeni bir saldırı dalgası başlattığına dair haberler gelirken, İran üst düzey yetkilileri güvenliğin sağlanması için en yüksek alarm durumuna geçti.

HAMANEY’İN EVİNE SALDIRI

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in evi, İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırılarında zarar gördü. Bu gelişmenin ardından güvenlik güçleri, Hamaney’in evi ve çevresine yönlendirildi. Hamaney’in evinin çevresinde koruma kalkanı oluşturulduğu ve İran hava savunma sistemlerinin kesintisiz çalıştığı bildirildi.

ÜST DÜZEY İSİMLER HEDEFTE

İsrail, 13 Haziran gecesi başlattığı saldırılarda önemli üst düzey isimleri hedef aldı. Saldırılarda İran’ın en büyük kaybı, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri gibi iki komutandan oluştu. Ayrıca 6 nükleer bilim insanının da saldırılarda hayatını kaybettiği açıklandı.

20 ÜST DÜZEY KAYIP

Reuters’a konuşan iki kaynak, İsrail’in en az 20 İranlı üst düzey komutanı öldürdüğünü aktardı. İran lideri Ali Hamaney, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi’yi atadı. Saldırılarda yaşamını yitiren diğer bilim insanları arasında Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi yer alıyor. Feridun Abbasi, İran’ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı görevini bir zamanlar yürütmüştü. Abbasi, 2010 yılında İsrail’in suçlandığı bir suikast girişiminden yaralı olarak kurtulmuştu. Diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdürmekteydi. İsrail, İran’a yönelik düzenlediği saldırılarda ölen İranlı üst düzey isimlerin listesinin uzun ve dikkat çekici olduğunu belirtti.