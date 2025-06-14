Hamaney’in Evi Koruma Kalkanıyla Güvende

GERİLİMİN YENİ BOYUTU

İsrail ile İran arasındaki gerginlik, geniş çaplı hava saldırıları ile yeni bir seviyeye ulaştı. İsrail’in, İran’ın nükleer tesislerini, balistik füze üretim merkezlerini ve askeri karargahlarını hedef alan saldırıları, bölgedeki tansiyonu en üst noktaya taşıyor. Sabah saatlerinde İsrail’in yeni bir saldırı dalgası başlattığına dair söylentiler çıkarken, İran’da üst düzey yetkililerin güvenliğini sağlamak amacıyla en yüksek alarm durumu ilan edildi.

HAMANEY’İN EVİNDE ZARAR

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in evi, İsrail saldırılarında hasar gördü. Bu durum üzerine güvenlik güçlerinin büyük bir kısmı, Hamaney’in evi ve çevresine yönlendirildi. Yetkililer, Hamaney’in evinin etrafında koruma kalkanı oluşturulduğunu ve İran hava savunma sistemlerinin aralıksız çalıştığını duyurdu.

İsrail’in 13 Haziran gece yarısı gerçekleştirdiği saldırılarda üst düzey isimler öncelikli olarak hedef alındı. İran’ın en büyük kaybı, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile gerçekleşti. Ayrıca, 6 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

ÖLÜMLERİN SAYISI

Reuters’a açıklama yapan iki kaynak, İsrail’in en az 20 İranlı üst düzey komutanı öldürdüğünü bildirdi. İran lideri Ali Hamaney, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi’yi atadı. Ayrıca, yaşamını yitiren nükleer bilim insanları arasında Feridun Abbasi, İran’ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak geçmişte görev yapmıştı. 2010 yılında İsrail’in suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu. Başka bir bilim insanı olan Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu. İsrail tarafı, İran’a düzenlenen saldırıda ölen üst düzey İranlı isimlerin listesinin uzunluk ve özellik bakımından dikkat çektiğini iddia ediyor.