Hamaney: Siyonistler Bedel Ödeyecek

HAMANEY’DEN İSRAİL’E CEVAP

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in İran topraklarına yönelik yaptığı son saldırılar üzerine ilk kez kamuoyuna seslendi. Açıklamasında kesin ifadeler kullanan Hamaney, “Halkımız bilsin ki bu saldırının karşılığı hafif olmayacak. Yarım bırakılmış, eksik bir yanıt söz konusu olmayacak” dedi.

SİYONİSTLERİ PİŞMAN EDECEĞİZ

Hamaney, İsrail’i işaret ederek, “Siyonistler işledikleri bu ağır suçun cezasız kalacağını sanmasın. Silahlı kuvvetlerimiz güçlü ve kararlı bir biçimde harekete geçecek, onları pişman edecek sonuçlar doğuracak” ifadesini kullandı.

İran’ın bu saldırılara karşı bir adım atmayacağının altını çizen Hamaney, “Ordumuz bu alçak saldırının hesabını soracak. Siyonist rejim, bu cinayetin ardından iflah olmayacak. İran halkı emin olsun, bu meselede en küçük bir taviz dahi verilmeyecek” şeklinde konuştu.