Hamaney: Siyonistler Bedel Ödeyecek

HAZIRLIK İMAJI

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in İran topraklarına yönelik gerçekleştirilen son saldırıların ardından kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Hamaney, “Halkımız bilsin ki bu saldırının karşılığı hafif olmayacak. Yarım bırakılmış, eksik bir yanıt söz konusu olmayacak” diyerek, izlenecek politika hakkında net bir izlenim bıraktı.

CAYDIRICI YAKLAŞIM

Hamaney, İsrail’i hedef alarak, “Siyonistler işledikleri bu ağır suçun cezasız kalacağını sanmasın. Silahlı kuvvetlerimiz güçlü ve kararlı bir biçimde harekete geçecek, onları pişman edecek sonuçlar doğuracak” şeklinde ifade etti. Bu sözler, İran’ın alacağı önlemlerin ciddiyetini vurguluyor.

TAKVİYE SÖZLERİ

İran’ın saldırılara karşı geri adım atmayacağının altını çizen Hamaney, “Ordumuz bu alçak saldırının hesabını soracak. Siyonist rejim, bu cinayetin ardından iflah olmayacak. İran halkı emin olsun, bu meselede en küçük bir taviz dahi verilmeyecek” diyerek, askeri gücün kararlılığını ortaya koydu. Bu açıklamalar, İran’ın askeri duruşunu güçlendiriyor ve İslam Cumhuriyeti’nin ulusal birliğini pekiştiriyor.