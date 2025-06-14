Hamaney: Siyonistler Bedel Ödeyecek

HAMANEY’DEN AÇIKLAMA

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in İran topraklarına düzenlediği son saldırıların ardından ilk defa halkla bir araya gelerek görüşlerini paylaştı. Hamaney, “Halkımız bilsin ki bu saldırının karşılığı hafif olmayacak. Yarım bırakılmış, eksik bir yanıt söz konusu olmayacak” açıklamasında bulundu.

SİYONİSTLERE UYARI

Hamaney, İsrail’i hedef alarak, “Siyonistler işledikleri bu ağır suçun cezasız kalacağını sanmasın. Silahlı kuvvetlerimiz güçlü ve kararlı bir biçimde harekete geçecek, onları pişman edecek sonuçlar doğuracak” şeklinde net ifadeler kullandı.

İran’ın bu saldırılara karşı geri adım atmayacağını vurgulayan Hamaney, “Ordumuz bu alçak saldırının hesabını soracak. Siyonist rejim, bu cinayetin ardından iflah olmayacak. İran halkı emin olsun, bu meselede en küçük bir taviz dahi verilmeyecek” açıklamasını yaptı.