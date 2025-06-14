Hamaney: Siyonistler Bedel Ödeyecek

İRAN’IN DİNİ LİDERİNDEN NET AÇIKLAMALAR

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği son saldırıların ardından ilk defa kamuoyuna hitap etti. Hamaney, “Halkımız bilsin ki bu saldırının karşılığı hafif olmayacak. Yarım bırakılmış, eksik bir yanıt söz konusu olmayacak” ifadelerini kullandı.

SİYONİSTLERİ PİŞMAN EDECEĞİZ

Hamaney, İsrail’i hedef alarak, “Siyonistler işledikleri bu ağır suçun cezasız kalacağını sanmasın. Silahlı kuvvetlerimiz güçlü ve kararlı bir biçimde harekete geçecek, onları pişman edecek sonuçlar doğuracak” dedi.

ORDUMUZ HESAP SORACAK

İran’ın bu saldırılara karşı herhangi bir geri adım atmayacağını vurgulayan Hamaney, “Ordumuz bu alçak saldırının hesabını soracak. Siyonist rejim, bu cinayetin ardından iflah olmayacak. İran halkı emin olsun, bu meselede en küçük bir taviz dahi verilmeyecek” şeklinde konuştu.